2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, yıldız oyuncular sakatlanmalara daha fazla dikkat etmeye başladı. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası alışılmışın dışında bir şekilde Kasım ayında başlayacak.

La Liga'da oynanan Valencia - Barcelona maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan Edinson Cavani, 18. dakikada aldığı darbeyle sakatlandı.

Bir süre kendini deneyen Uruguaylı yıldız saha kenarına değişiklik işareti yaparak yerini Marcos Andre'ye bıraktı.

Edinson Cavani'nin durumu netlik kazanmazken, tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'na sayılı günler kala yaşadığı bu sakatlık Diego Alonso'yu korkuttu.

Dünya Kupası'nda Cavani'nin tecrübesinden faydalanmak isteyen Uruguay Teknik Direktörü Alonso, oyuncudan gelecek güzel haberleri bekliyor.