Katar'da başlayan 2022Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, Galatasaraylı taraftarlar bugünkü maçlardan birini pürdikkat izleyecek. Sarı-Kırmızılı takımın 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera ile 26 yaşındaki ön liberosu Lucas Torreira'nın ilk 11'de forma giyeceği karşılaşmada Uruguay, Güney Kore'ye karşı mücadele edecek. Muslera, son büyük turnuvasına çıkarken, Torreira ise hâlâ Avrupa devlerinin yakın takibi altında. İtalyan kulübü Milan, son dönemde Güney Amerikalı oyuncuya karşı ilgi gösteriyor. Bu turnuva, Torreira'nın piyasasını yeniden yükseltmesinin yolunu açabilir.

Uruguay-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak Uruguay-Güney Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Uruguay-Güney Kore muhtemel 11'ler:

Uruguay: Muslera, Varela, Godin, Gimenez, Olivera, Torreira, Bentancur, Valverde, Pellistri, Nunez, Suarez

Güney Kore: S.Gyu, J.Gyu, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, Chang-Hoon, In-Beom, Woo-Young, Heung-Min, Hee-Chan, Ui-Jo

Seferovic de oynayacak

Galatasaray 'ı Muslera ve Torreira dışında 3 oyuncu daha Katar'daki turnuvada temsil ediyor.Danimarka'nın 24 yaşındaki stoperi VictorNelsson, 0-0 biten Tunus maçında kulübedeydi. Belçika'nın 35 yaşındaki forvetiDries Mertens de dün akşamki mücadelede Kanada'ya karşı kadrodaki yerini aldı. Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'da top koşturanHaris Seferovic de bugün İsviçre'nin Kamerun'la oynayacağı maçta hocası Murat Yakın'dan görev bekliyor.







