İZMİR, (DHA)

Türkiye Bisiklet Oryantirin Milli Takımı'nda görev alan Urlalı sporcu Bircan Akpınar, Danimarka'da 26 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bisiklet Oryantiring Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Geçen sezon Türkiye şampiyonu olan 23 yaşındaki Bircan, 8 kişiden oluşan ay-yıldızlı ekibimizle derece elde etmeye çalışacak. "Ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek benim için çok büyük bir gurur" diyen Urlalı milli sporcu, "İnşallah Danimarka'dan şampiyon olarak döneceğiz. Desteklerinden ve spora verdiği değerden dolayı Urla Belediye Başkanımız Sayın Burak Oğuz'a çok teşekkür ederim" dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla'nın bir spor kenti olduğunu söyleyerek, "Birçok farklı dalda ülkemizi temsil etmiş sporcularımız var. Milli sporcumuz Bircan Akpınar'a katılacağı şampiyonada başarılar diliyorum. Urlamıza şampiyonlukla gelip bizleri gururlandıracağına inancım tam" diye konuştu. Jimnastik, yüzme, basketbol, futbol, amerikan futbolu, oryantiring gibi sporlar yaparak birçok başarılara imza atan Bircan Akpınar, birincilikle bitirdiği Ege Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor.



