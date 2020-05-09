Her insanın kanında belirli miktarda ürik asit bulunur. Vücutta bulunan veya belirli gıdalardan alınan pürin kimyasalının parçalanması sonucu ortaya çıkıyor. Ürik asit, böbrekler ve sindirim sistemi tarafından dışarı atılması gerekiyor. Tamamının atılmaması sonucunda vücutta biriken ürik asit, sorunlara yol açabiliyor. Ürik asidin ne olduğunu, yüksekliği ve düşüklüğünün nedenlerini sizler için derledik.

Ürik asit kanda bulunur ve tam kan sayımı testiyle değeri tespit edilir. Ürik asit miktarı, yaşa, cinsiyete, fiziki yapıya ve beslenme alışkanlığına bağlı olarak değişir. Buna rağmen kadınlarda ortalama 4.1 mg/dL, erkeklerde ise 5 mg/dL ürik asit bulunuyor. Ürik asit düşüklüğünün belirtileri kemik ağrısı ve aşırı halsizlikle kendini gösteriyor. Yüksekliğindeyse başta Gut hastalığı olmak üzere birçok soruna yol açabiliyor.

Ürik asit (UA) kan değeri nedir?

Pürin açısından zengin yiyeceklerin sindirilmesinin ardından oluşan atığa ürik asit adı deniliyor. Pürin, sucuk, salam, sosis, kuru fasulye, bira, kabuklu deniz ürünleri, çay ve kahve gibi ürünlerde bolca bulunuyor. Bu ürünler, vücutta parçalanıp enzim haline getirilmesiyle ortaya atık madde olan ürik asit çıkıyor.

Atık madde olarak ortaya çıkan ürik asidin 1/3’ü dışkı yoluyla 2/3’ü de boşaltım sistemiyle dışarı atılıyor. Ürik asidin %60 kadarı her gün vücuttan atılır ve tekrar üretilir. İdrar yoluyla atılamayan ve vücutta biriken ürik asit eklemlerde birikerek, kristaller oluşturuyor. Bu durum iltihaplı eklem hastalığına (gut) yol açıyor.

Ürik asit, böbrekler tarafından süzülüp, atık olarak idrar yoluyla atıldığı için, dışarı atılamayan ürik asit, kandaki ve idrardaki asit oranını yükseltiyor. Bu durum da böbrek taşı oluşumuna ve böbrek hastalığına sebebiyet veriyor.

Ürik asit (UA) yüksekliğinin nedenleri nelerdir?

İdrar ve dışkı yoluyla atılması gereken ürik asit bazı nedenlerden dolayı yeteri kadar vücuttan atılamıyor. Vücuttan atılamayan ve eklemlerde biriken ürik asitte çeşitli hastalıklara yol açıyor. Ürik asit yüksekliğine neden olan sebepler şunlardır;

-Böbrek, şeker, sedef hastalığı

-Yüksek troit

-Bazı kanser türleri ve kemoterapi

-Şok diyetler, yetersiz beslenme, açlık

-Gebelik ve kurşun zehirlenmesi

Ürik Asit (UA) yüksekliğinin belirtileri nelerdir?

-Eklem ağrıları, kol ve bacaklarda şişme, hâlsizlik ve yorgunluk

-İdrara çıkma isteğinde azalma

-Nefes darlığı, bilinç bulanıklığı

-Karın bölgesinde yanma hissi

-Böbrek taşı oluşumu, böbrek yetmezliği

-Ürik asit kristalleri, Gut hastalığı

Ürik asit nasıl düşürülür?

Yukarıda sıralanan belirtilerden en az birine sahipseniz İç Hastalıkları ve Romatoloji bölümlerine başvurmalısınız. Kan testleri ve tahlillerle altta yatan nedenler ve sorun tespit ediliyor. Uzman doktor, çıkan sonuca göre antibiyotik, ilaç ve beslenme düzeni tedavisi uyguluyor.

Ürik asidi dengelemenin en kolay yolu, bol su tüketmenizdir. Pürin bakımından zengin yiyecekler yerine, lifli gıdalar, düşük yağ oranlı süt, yoğurt tüketebilirsiniz. Beslenme menünüzden et ürünlerini ve mayalı içecekleri çıkarmalısınız. Bunların dışında;

-Şekerli içeceklerden ve alkolden uzak durun.

-Düzenli uyku ve hareketli bir yaşam düzeni kurun. Özellikle fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız.

Ürik asit (UA) düşüklüğünün nedenleri nelerdir?

Kanda normal değerlerin altında ürik asit bulunması, ürik asit düşüklüğü olarak adlandırılıyor. Erkeklerde 3.4, kadınlarda 2.4, çocuklarda da 2.0 mg/dl değerlerinin altına düşmesi belirli sorunların habercisi olabiliyor. Ürik asit düşüklüğü nedenleri şunlardır;

-Vücutta mineral, D ve B12 eksikliği

-Böbrek iltihabı, omurilik iltihabı

-Zengin pürin içerikli besinlerin tüketilmemesi, yetersiz protein alımı

-Wilson, MS, karaciğer, Parkinson, şeker hastalıkları

-Alkol tüketimi

-Miyelom (kemik iliği) kanseri

Ürik asit (UA) düşüklüğü belirtileri nelerdir?

-Kemik ağrısı

-Halsizlik, yorgunluk

-Aşırı idrara çıkma

-Wilson hastalığına bağlı olarak; iştahsızlık, depresyon, eklemlerde şişme, titremeyle birlikte konuşmakta, yürümekte ve yutkunmada zorluk yaşama

Ürik asit (UA) nasıl yükseltilir?

Ürik asit düşüklüğü yaşıyorsanız bir Dahiliye uzmanına görünmeniz gerekiyor. Gerekli kan testleri ve tahlillerle sorunun altında yatan nedenler tespit ediliyor. Sonuca göre ya ilaç tedavisi ya da beslenme düzeni veriliyor.

Ürik asit dengesini sağlamak için pürin açısından zengin besinleri menünüze eklemeniz ilk olarak tavsiye ediliyor. Balık, yumurta, kırmızı ve beyaz et pürin bakımından oldukça zengin besinlerdir.

Doktorunuz gerek gördüğünde size aspirin almanızı da önerebilir. Her gün düşük dozda aspirin alarak, ürik asit dengesini sağlayabilirsiniz.

UA değer aralığı kaç olmalı?

Erkekler için 3.4-7.0; kadınlar için 2.4-6.0; çocuklar için 2.0-5.5 mg/dl değer aralıkları normal referans olarak kabul ediliyor.