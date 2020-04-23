Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Ürdün'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.
Bu kapsamda, Türk Hava Yolları'na ait uçak ile 166 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Vatandaşlar, işlemlerinin ardından otobüslerle götürüldükleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirildi.