Ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz kansere yenik düştü

Almanların ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz'ten kötü haber geldi.

Üç yıldan fazla bir süredir kanserle mücadele eden 51 yaşındaki pilot geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 'Nürburgring Kraliçesi' kraliçesi olarak anılan Schmitz, geçtiğimiz Temmuz ayında 2017 yılından beri kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı.

3 kez şampiyon oldu

200'den fazla ara yer aldığı Nürburgring yarışlarını kazanan tek pilot olan Schmitz, 1996 ve 1997'de BMW ile, 2008'de Porsche ile 3 kez ilk sırayı almıştı.

"Huzur içinde uyu"

Nürburgring resmi twitter hesabından ünlü pilot için "Sabine Schmitz uzun bir hastalıktan sonra çok erken vefat etti. Onu ve neşeli doğasını özleyeceğiz. Huzur içinde uyu Sabine" paylaşımında bulundu.







