Ünlü sporcu Ashley Massaro hayatını kaybetti

Eski WWE güreşçisi ve model Ashley Massaro, 39 yaşında hayatını kaybetti.

2005 ile 2008 yılları arasında güreşen Massaro, 40'ıncı yaş gününe 10 gün kala hayata gözlerine yumdu.

Ünlü sporcu, Long Island'daki evinde baygın olarak bulunduktan sonra hemen New York'a götürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Massaro'nun ölüm nedeni açıklanmadı ancak yetkililer, ilk belirlemelere göre ünlü ismin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Ashley Massaro'nun 18 yaşında bir kızı vardı.

Kariyeri boyunca, Playboy, Stuff, Maxim ve FHM de dahil olmak üzere pek çok dergiye kapak olan Ashley, ülkesindeki Survivor'da da yarışmıştı.