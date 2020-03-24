



Ünlü sanatçıların Fatih Terim için yaptıkları paylaşımlardan bazıları;

Ata Demirer: TFF mutlu musun?





Acun Ilıcalı: Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun hocam.

Demet Akalın: Daha sabah videolarını seyrediyordu Okan. Dualarımızdasın Fatih Hocam, geçmiş olsun.

Şahan Gökbakar: İki abime de acil şifalar dilerim





Sıla Gençoğlu: Geçmiş olsun. Bu da geçecek

Ebru Gündeş: Üstesinden gelemediğin hiçbir şey olmadı Hocam, sen bunu da Allah'ın izniyle atlatacaksın... Bütün hastalarımıza da şifa olacaksın, dualarımız sizinle

Pınar Altuğ: Hocam sen bunu da atlatırsın evelallah

Cem Davran: Söyledi, iptal edin dedi ya! Hocam geçmiş olsun, kalbimiz seninle, sizinle.





Behzat Uygur: Hocam sen neleri atlattın, olmaz denileni yaptın... Neleri yendin... Hadi bunu da yen hepimize yine umut ver...

Demet Akbağ: Sevgili Fatih Hocamıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Hamdi Alkan: Acil şifalar diliyorum. Coronaya 3-5 çalım atıp iyileş hocam.

İbrahim Büyükak: Çok geçmiş olsun hocam. Tez zamanda iyileşip Nerede kalmıştık diye atacağın tweet'i dört gözle bekliyoruz.