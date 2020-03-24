Ünlü sanatçılardan Fatih Terim'e destek mesajları
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, twitter hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ünlü sanatçılar, bu açıklamasının ardından Fatih Terim'e destek mesajları yağdırdı.
Ünlü sanatçıların Fatih Terim için yaptıkları paylaşımlardan bazıları;
Ata Demirer: TFF mutlu musun?
Acun Ilıcalı: Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun hocam.
Demet Akalın: Daha sabah videolarını seyrediyordu Okan. Dualarımızdasın Fatih Hocam, geçmiş olsun.
Şahan Gökbakar: İki abime de acil şifalar dilerim
Sıla Gençoğlu: Geçmiş olsun. Bu da geçecek
Ebru Gündeş: Üstesinden gelemediğin hiçbir şey olmadı Hocam, sen bunu da Allah'ın izniyle atlatacaksın... Bütün hastalarımıza da şifa olacaksın, dualarımız sizinle
Pınar Altuğ: Hocam sen bunu da atlatırsın evelallah
Cem Davran: Söyledi, iptal edin dedi ya! Hocam geçmiş olsun, kalbimiz seninle, sizinle.
Behzat Uygur: Hocam sen neleri atlattın, olmaz denileni yaptın... Neleri yendin... Hadi bunu da yen hepimize yine umut ver...
Demet Akbağ: Sevgili Fatih Hocamıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.
Hamdi Alkan: Acil şifalar diliyorum. Coronaya 3-5 çalım atıp iyileş hocam.
İbrahim Büyükak: Çok geçmiş olsun hocam. Tez zamanda iyileşip Nerede kalmıştık diye atacağın tweet'i dört gözle bekliyoruz.