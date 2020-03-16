Ünlü oyuncu Idris Elba, Corona virüse yakalandı

47 yaşındaki Britanyalı ünlü oyuncu, müzisyen Idris Elba, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendini karantina aldığını açıkladı.

16 Mart 2020, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Idris Elba, Corona virüse yakalandı

Ünlü oyuncu ve müzisyen Idris Elba, Corona virüsüne yakalandı.

Britanyalı ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti. 

1972 doğumlu yıldız, "Bu sabah yaptığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar herhangi bir semptom yok ama virüse maruz kaldığımı öğrendiğimden beri izole olmuş durumdayım. Evde kalın ve pragmatik olun. Panik yok" ifadelerini kullandı. 

Elba, 4 kez aday gösterildiği Altın Küre En İyi Erkek oyuncu dalında Luther dizisindeki DCI John Luther rolüyle ödülün sahibi olmuştur. Oyunculuğun yanı sıra Elba bir DJ'dir ve DJ Big Driis takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.

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