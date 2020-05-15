Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den takipçilerini şaşırtan paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Özdemir, daha sonra şaşkınlığa neden olan fotoğrafıyla alakalı açıklama yaptı.

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Saçlarının sarı renk halini gören takipçileri bunun yeni imajı olduğunu düşündü. Fakat gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Ancak oyuncu yeni bir imaj denemesi yapmamıştı. Aslında bu sadece bir sosyal medya efektiydi . Demet Özdemir, soru işaretlerini gidermek için Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni bir paylaşım yaparak sarışın olmadığını açıkladı.



