Ünlü modacı Julien Fournié’ın yeni tasarımları PUBG MOBILE’da

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, ünlü tasarımcı Julien Fournié ile işbirliği kapsamında fiziksel ve sanal tasarımı bir araya getiren yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Vizyoner tasarımcı Fournié’nin Paris Haute Couture 2022 İlkbahar Yaz Haftası’nda tanıttığı PUBG MOBILE özel tasarımı iki kıyafet ve aksesuarları, oyun içinde sanal olarak oyuncular tarafından erişilebiliyor.

Julien Fournié’in PUBG MOBILE’daki Silhouette Man ve Silhouette Woman karakterleri için özel hazırladığı FIRST LOVE Koleksiyonu ile oyuncular ilk kez bir moda haftasında tanıtılan lüks moda tasarımlarına sanal oyun ortamında sahip olabilecekler.

Video oyunlarına ve sanal dünyalara olan sevgisinden ilham alarak bu koleksiyonu hazırlayan Fransız tasarımcı Julien Fournié, PUBG MOBILE ile hazırladıkları projeyi "bir hayalin gerçekleşmesi" olarak yorumladı: “Hayalden gerçeğe dönüştürmek benim hayatımın hedefi oldu. Estetiğimi sanal evrene taşımak ve sanal dünya için hayal edilen tasarımları gerçekte hayata geçirmek, bugün insanlığı yeniden büyülemek için ihtiyacımız olan şey bence.”

Julien Fournié ayrıcalık, özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik ve geleneksel işçiliğe odaklanan bir moda disiplini olan Haute Couture'deki çalışmaları ile tanınan Fransız bir tasarımcı. Hazır giyimde modanın modern trendlerinden kaçınan Julien Fournié ve Haute Couture, Fransız modasının olağanüstü güzelliğini kucaklayan benzersiz parçalar tasarlıyor. Nihai lüksün bir işareti olan Haute Couture, Fransa'da yasalarla korunan bir terim ve yalnızca 16 marka bu etiketi yasal olarak taşıyabiliyor. Yeni FIRST LOVE koleksiyonu, Julien Fournié'nin PUBG MOBILE ile Temmuz 2021'de başlayan ortaklığının devamı niteliğinde olsa da bu kıyafetler ilk kez fiziksel bir defilede tanıtıldı.

Gerçek ve sanal dünyaları bir araya getiren buluşmada, Julien Fournié'nin gerçek tasarımları ilk kez oyunculara özel olarak PUBG MOBILE'da sunuluyor ve video oyunları ile Haute Couture hiç olmadığı kadar yakınlaşacak. Bugünden itibaren Silhouette Man, Silhouette Woman, FIRST LOVE Paraşütü ve FIRST LOVE bombası PUBG MOBILE oyuncularının kullanması ve keyfini çıkarması için oyunda yer alıyor.

Julien Fournié, “Özellikle PUBG MOBILE için Haute Couture atölyemizde bu içerikleri tasarlamak, oyuncuların bu inanılmaz oyunda kullanabilmeleri için tasarımları 3D’ye çevirmek ve bu harika ekiple işbirliği yapmak benim için büyük bir keyifti. PUBG MOBILE için yapılan Haute Couture kıyafetiyle o kadar gurur duyuyorum ki ortak yapımcılığını yaptığımız filmde erkek silüetini kendim giymeye karar verdim. En sevdiğim top modelim Michaela Tomanova'nın yanında, iki PUBG MOBILE kıyafetimizin bu koleksiyonun öne çıkan parçası olarak Haute Couture dünyasına girmesini sağlamanın önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi.