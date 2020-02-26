Miralem Pjanic, Luka Jovic ve Kalidou Koulibaly, Cengiz Ünder, Zeki Çelik gibi futbolcuların menajeri olan Fali Ramadani'nin de aralarında olduğu menajerlerin İspanya'daki hesaplarının ve mal varlıkların kontrol edildiği açıklandı.

Hayali futbolcu transferleri yapan menajerlerin Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Apollon Limasol Kulübünü kullandıkları belirtildi.

Söz konusu menajerlerin Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan ve Belçika'daki farklı futbol kulüpleriyle bağlantısı olan bir suç örgütünün parçası olmakla suçlandığı, soruşturmaya Avrupa Polis Örgütü'nün de destek verdiği ifade edildi.



