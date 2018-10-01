Ünlü manken Kate Woodcock hayatını kaybetti

Geçmişte Lewis Hamilton'la iki sene çalışan 30 yaşındaki Kate Woodcock'un arabasıyla bir benzin istasyonundaki duvara çarptığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Woodcock'un İngiltere'de en beğenilen mankenlerden olduğu belirtilirken hayranlarının kazanın olduğu yere gittiği bildirildi.

Genç manken, geçtiğimiz perşembe kaza geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.





Grid girl ya da grid kızı kimdir?

Grid kızları uygulaması Formula 1'den bu sezon kaldırıldı ve onun yerine 'Grid Kids' yani Grid çocukları uygulaması getirildi. Grid kızları yarışa bir görsellik katmak üzere pistteki pilotların numaralarını tutarlar ve kimin hangi sıradan yarışa başlayacağını belirten numaraları taşırlar.