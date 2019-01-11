Alex Hepburn, Avustralyalı ünlü bir kriketçi ki Worcestershire Country'de oynamakta.

23 yaşındaki oyuncunun, şimdilerde başı bir tecavüz davasıyla dertte. Hepburn'ün takım arkadaşı Joe Clarke, bir kadınla rızası karşılığında birlikte olduktan sonra Hepburn'ün karanlık odaya girip kadının uyuduğu sırada onunla birlikte olmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Savcılığın iddiasında, mağdurun Hepburn ile birlikte olduğu çünkü karanlıkta odadaki kişinin Clarke olduğunu sandığı belirtiliyor.

Hepburn'ün bu olay nedeniyle cezalandırılması noktasında juri kararını veremedi fakat savcılığın iddiasındaki WhatsApp grubu iddiası oldukça dikkat çekici oldu.

Savcılık, oyuncuların birlikte oldukları kadınları görüntüledikleri bir WhatsApp grupları olduğu iddiasında bulundu.

Hepburn jüri üyelerine tecavüze ilişkin yaptığı savunmada, "Yatağa yattığım anda yatakta bir kadın olduğunun farkına vardım. Loş bir ışık vardı ve odanın diğer tarafındaki kapıyı açamazken anca etrafınızda neler olduğunu görebiliyordunuz. Sonrasında yataktaki kadın bana doğru döndü ve beni öptü" dedi.

WhatsApp grubu için ise Hepburn gözyaşlarını tutamayarak, "Yarışma farklı kadınlarla birlikte olmak üzerineydi. Ailem her şeyi öğrenmek durumunda kaldı ki çok utanıyorum. Arkadaşlar arasında toy bir sohbetten başka bir şey değildi. Herhangi başka bir anlamı yoktu" açıklamalarını yaptı.

Hepburn'ün de yaptığı açıklamalar sonrası kulüp oyuncularının kurduğu bu WhatsApp grubunun, oyuncuların birlikte olduğu kişi sayılarını paylaştıkları bir yarışma grubu olduğu ortaya çıktı.