Süper Lig 'in 23. haftasında Trabzonspor 'a kaybederek kötü gidişatını sürdüren Galatasaray 'da tehlike çanlar çalarken ünlü isimden olay bir paylaşım geldi. Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Trabzonspor maçının ardından eleştirel bir tweet atarken küme düşme vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, "Tebrikler Trabzonspor. Bu maç Galatasaray uzun zaman sonra iyi Futbol oynadı denebilir. İki tane kişisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet sürpriz değil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak..." ifadelerini kullandı.