Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı Kırmızılı ekip maçın başında kalesinde şok bir gol görmesine rağmen Feghouli'nin yıldızlaştığı maçı 4-1 kazanmasını bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve lider Başakşehir'İn puan kaybetmesi için beklemeye geçti.

Mücadele sırasında Kasımpaşa savunmasını aşamayan ve yüksek bonservis bedeli ile Galatasaray'a ara transfer döneminde transfer olan Diagne, vasatı aşamadı.

Bunun üzerine bir yorum da Fanatik Galatasaraylılığı ile tanınan ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi. Demirer sosyal medya hesabından, "Diagne'ye parayı peşin vermiş olabilir miyiz?" mesjaını paylaştı.

Kısa bir süre sonra ünlü komedyen bu mesajı sildi.