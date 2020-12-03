Ünlü futbolcu Royston Drenthe battı!

Şu anda 33 yaşında olan ve Hollanda 3. Lig takımlarından Kozakken Boys'da forma giyen Royston Drenthe için, Breda şehrinin mahkemesi tarafından iflas kararı çıktı. Hollandalı futbolcu daha önce yaptığı açıklamada tüm futbol kariyeri boyunca kazandığı paratyı kaybettiğini belirtmişti. Tecrübeli oyuncu Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Drenthe 2007/2008 sezonu başında Feyenoord'dan Real Madrid'de 14 milyon euroluk bonserrvis bedeliyle transfer olmuştu.







