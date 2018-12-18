Ünlü esporcu Sneaky’den yeni yıla özel cosplay geldi

LoL dışında farklı oyunlardaki karakterlerin de cosplay’lerini yapan Sneaky, bu sefer karşımıza Kar Katili Katarina olarak çıktı. Noel zamanında olmamızdan ve yeni yıla çok az bir zaman kalmasından dolayı böyle bir seçim yapan ünlü isim, yeni çalışmasıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Sneaky, Yıldız Muhafızı Soraka Cosplay'i ile ortalığı salladı

League of Legends sahnesinin en ünlü esporcularından biri olan Sneaky, son zamanlarda oyunculuğunun dışında cosplay yetenekleriyle de göz dolduruyor.

LoL dışında farklı oyunlardaki karakterlerin de cosplay’lerini yapan Sneaky, bu sefer karşımıza Kar Katili Katarina olarak çıktı. Noel zamanında olmamızdan ve yeni yıla çok az bir zaman kalmasından dolayı böyle bir seçim yapan ünlü isim, yeni çalışmasıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Yaptığı cosplay’lerde oldukça gerçekçi protezler ve makyaj kullanan ünlü isim bu çalışmasıyla da inanılmaz bir iş çıkarttı. Fotoğraf çekilirken verdiği pozlarla da rolüne iyi hazırlandığını gösteren Sneaky’nin espordan emekli olduktan sonra yeni mesleği hazır gibi duruyor.

Geçmiş dönemde yaptığı çalışmalarda olduğu gibi bir kez daha makyaj konusunda Esther Lynn’dan destek alan yıldız isim, kız arkadaşıyla iyi bir takım oldular. (Playerbros)