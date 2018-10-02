Amerikalı ünlü analiz sitesi 'FiveThirtyEight' Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının yüzde 3 olduğunu gösteren bir tablo paylaştı.

Küme düşme şansı da yüzde 3!

Lider Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 38, Beşiktaş'ın yüzde 26, Başakşehir'in ise yüzde 22 olarak gösterildi. Sarı Lacivertliler'in küme düşme şansı da yine şampiyonluk şansı gibi yüzde 3 olarak aktarıldı.

*Tabloda en sağdaki yüzde bölümü şampiyonluk (WIN LEAGUE), ortadaki bölüm Şampiyonlar Ligi'ne katılma (make ucl) ve en soldaki bölüm ise küme düşme yüzdesi (REL) olarak belirtildi.