Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesini sağlayan dünyanın en büyük üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch en iyi üniversite takımını bulmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için yeniden start aldı. Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri de İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilecek. Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada oyuncular bu elemeleri başarılı bir şekilde geçmeye çalışıp Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek. Türkiye’nin en iyisi olan takım ise turnuvaya katılan ülkelerin en iyileriyle dünya finalinde karşılaşıp, ülkemizi temsil edecek. Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi ve kayıtlar RedBull. com/campusclutch adresinde.

Dev turnuva 5 şehre uğrayacak

2 ay boyunca her gün çevrim içi elemeleri yapılacak olan Red Bull Campus Clutch turnuvasında çevrim dışı elemeler de düzenlenecek. Katılımcılar çevrim içi elemelerin yanı sıra bu çevrim dışı elemelerde mücadele ederek bir üst tura çıkmaya çalışacak. Red Bull Campus Clutch heyecanı 26 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir’de, 3-8 Ekim tarihlerinde Antalya’da, 10- 15 Ekim tarihlerinde Gaziantep’te 17-22 Ekim tarihlerinde Ankara’da son olarak 24-29 Ekim tarihlerinde Bursa’da yaşanacak.

2021'de ''Bedel Ödeyenler'' Türkiye'yi temsil etti

Geçen önce ülke elemesinde rakiplerini geçmeyi başaran Bedel Ödeyenler takımı daha sonra bölgesel elemelerde boy gösterdi. “Knockout Round” olarak adlandırılan bölgesel elemede temsilcimiz Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan takımlarıyla karşılaştı. Bu elemeleri de başarılı bir şekilde geçen takım, Madrid’de düzenlenen dünya finalinde yeteneklerini sergiledi. Heyecanlı maçlara sahne olan Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nde kupanın sahibi ise Mısır temsilcisi Anubis Gaming oldu.

VALORANT oyununda üniversitelileri bir araya getiren ilk turnuva

2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyuncuların ilgi odağı olan VALORANT’ı, milyonlarca oyuncu oynuyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki tırmanışını da sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.

Dünya Şampiyonu cNed'den davet

Dünya şampiyonu cNed’den davet Takımı Acend ile birlikte VALORANT Champions turnuvasında harikalar yaratan ve finali kazanarak tarihin ilk VALORANT dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, turnuva boyunca gösteri maçları düzenleyerek oyuncularla bir araya gelecek. Türk espor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Mehmet Yağız “cNed” İpek, “Red Bull Campus Clutch turnuvası üniversiteli arkadaşlarımızın bir araya gelip yeteneklerini sergilediği ve ülkelerini global arenada temsil ettikleri bir turnuva. VALORANT oyununda kendine güvenen her üniversiteli arkadaşımı bu turnuvaya bekliyorum” diye konuştu.



