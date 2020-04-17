Üniversitelerde yeni seçmeli ders: Gönüllülük

‘Gönüllülük Çalışmaları’ adı altında üniversitelere yeni bir seçmeli ders eklenmesi için harekete geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Sen de gönül ver!’ sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla başlattığı faaliyeti üniversitelere taşıdı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’yla (YÖK) protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde takvime; lisans ve ön lisans öğrencilerinin ortak dersler altında seçebileceği “Gönüllülük Çalışmaları” adında yeni bir ders eklendi. Öğrencilerinin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversiteler ile toplum arasındaki bağı güçlendirmenin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik hem de uygulamalı olarak hayata geçecek.

Önce teori sonra STK’larda uygulama

Dersin ilk dört hafta teori uygulamasının ardından üniversite öğrencileri bireysel ve takım olarak STK’larda gönüllülük çalışmalarına katılım sağlayabilecekler. Dersin kapsamında ise Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük gibi konular yer alacak.

‘Gönüllülük bilincinin yerleşmesi için kritik bir adım’

Hayata geçirilen bu protokolle ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu. “YÖK ile sürdürdüğümüz güçlü işbirliğimiz kapsamında, gönüllülüğün seçmeli ders olarak üniversitelerde uygulanması için çalışmalarımız vardı. Sürecin tamamlandığını ve artık gönüllülüğün seçmeli ders olarak akademik takvimde yer aldığını belirtmek istiyorum. Ders içeriği teorik eğitimin yanında, saha çalışmalarını da kapsıyor. Bu nedenle gerek bireysel çalışmalarda, gerekse STK’larla, kamu kurumlarıyla, belediyelerle gerçekleştirilen takım çalışmalarında önemli bir ivme sağlanacak. Ayrıca bu adımın, gönüllülük bilincinin yerleşmesi ve toplumumuzda sistematik olarak uygulanması noktasında son derece kritik bir adım olduğu kanaatindeyiz. Gençlerimiz için, akademi dünyamız için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK ailesine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.