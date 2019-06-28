Üniversite hentbol takımı Avrupa yolunda

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun, 2017- 2018 Öğretim Yılı Hentbol Süper Lig Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı birinci olarak '2019 Avrupa Üniversite Şampiyonaları'na katılma hakkı kazandı.

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 4- 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek hentbol şampiyonasına katılacak başarılı ekip Türkiye'de elde ettiği birinciliğin ardından gözünü Avrupa Üniversite Şampiyonluğu'na dikti.

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Tahir Kılıç ve Öğretim Görevlisi Tufan Dağseven yönetimindeki hentbol takımı şampiyona öncesi çalışmalarına hız verdi. Antrenmanlarda oyuncuların morallerinin son derece yüksek olduğu gözlendi.

Oyuncular, "Rakip kaleleri topa tutacağız. Şampiyonluk kupasını Üniversitemize kazandıracağız. Bize her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a bu gururu yaşatmak istiyoruz" dediler.

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