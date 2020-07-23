Üniversite Espor Birliği VALORANT Turnuvası

Geçtiğimiz dönemde 4 haftalık lig şeklinde üniversiteler arası PUBG turnuvası düzenleyen ÜEB bu turnuvada da büyük bir organizasyon ve ödül havuzu desteğiyle beraber sahneye çıkmıştı. 32 üniversitenin katıldığı turnuvada ilk 4’e giren takımlara toplamda 2.850€ ödül verilmişti.

FACEIT platformu üzerinde 5v5 özel oyun lobileri kullanılarak oynanacak olan turnuvada birçok üniversite birbiriyle mücadele edecek. Tek maç üzerinden tekli eleminasyon sistemi ile düzenlenecek olan ÜEB Valorant Turnuvasında, ilk gün ön eleme müsabakaları, ikinci gün çeyrek final ve yarı final, üçüncü gün ise üçüncülük ve final maçları oynanacak. Turnuvanın final mücadelesi Twitch’te COLESPN kanalı üzerinden Onur "Mirunas" Tatar ve Berk "Murdock" Atayman’ın sunumlarıyla yayınlanacak.

Ininal, BenQ, Twitch Students, Collegiate Esports League, FACEIT, LEVEL ve Gaming in Turkey’in desteklediği turnuvada tüm katılımcıları ayrıca bir de sürpriz ödül bekliyor. Esporun profesyonellik açısından ilk durağı olarak nitelendirebileceğimiz üniversitelerden bakalım hangileri zafere ulaşacak?