United bombayı patlatıyor...Van de Beek

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United, bombayı patlatıyor. Kırmızı Şeytanlar, Hollanda ekibi Ajax'ın formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek ile her konuda anlaştı. Yıldız futbolcu için toplamda 60 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor. Van de Beek kariyerinde 252 maçta 66 gol ve 55 asistlik performans sergiledi