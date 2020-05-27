Bundesliga'nın 28. haftasında milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Mainz 05'i konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın da puan almaktan başka çaresi yok. Berlin, 30 puanla 13. sırada yer alıyor. Mainz ise 27 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada bulunuyor. Union Berlin'de Akaki Gogia, Christopher Lenz, Laurenz Dehl, Maurice Opfermann Arcones ve Sheraldo Becker sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Konuk ekip Mainz'da ise Aaron Seydel, Robin Zentner ve Stefan Bell'in sakatlıkları bulunuyor.

Union Berlin - Mainz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stadion An der Alten Försterei'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Union Berlin - Mainz muhtemel 11'ler:

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Hübner, Subotic, Trimmel, Gentner, Andrich, Prömel, Ingvartsen, Bülter, Andersson

Mainz: Müller, Baku, St. Juste, Niakhate, Martin, Barreiro, Kunde, Onisiwo, Boetius, Quaison, Mateta