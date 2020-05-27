Union Berlin - Mainz maç sonucu: 1 - 1

Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin sahasında Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 13.dakika Bote Baku ile öne geçti ancak devre bitmeden Ingvartsen 33.dakikada skoru eşitledi. Ev sahibi takımdan Andrcih 41.dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda başka gol olmayınca iki sahadan birer puanla ayrıldı.

Union Berlin 28 maç sonunda puanını 31 yaparken Mainz 05 puanını 28 yaptı ve düşme hattının hemen üzerinde yer aldı