Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga, bu hafta sonu oynanacak maçlarla geri dönüyor. En merak edilen ve heyecanla beklenen takımlardan birisi ise lider Bayern Münih. Topladığı 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, 26. hafta maçında Union Berlin'e konuk olacak.

Son 31 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak fırtınalar estiren Bayern, rakibini devirip fire vermeden yoluna devam etmek isiyor. 30 puanla 11. sırada bulunan Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Sezonun ilk yarısında Bayern Münih'in Union Berlin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, iki ekip arasında Bundesliga'da oynanan ilk resmi maçtı. Union Berlin karşısında 1866. Bundesliga maçına çıkacak olan Bayern Münih, bu alanda Hamburg'u geride bırakacak.

Bu sezon Bundesliga'da ilk kez liderlik koltuğunda 4 puanlık bir avantaj yakalayan Bayern Münih, lig tarihinde bu farka ulaştığı 25 haftalık süreçlerden sonra rakiplerine yakalanmadı.

Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Mayıs Pazar günü Alte Forsterei Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.