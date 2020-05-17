Union Berlin - Bayern Münih maç sonucu: 0 - 2

Bundesliga'da lider Bayern Münih, 26. hafta maçında Union Berlin'i rahat geçti. Golcü oyuncu Lewandowski ve Pavard'ın golleriyle 2-0 kazanan Bayern Münih böylece son 12 lig maçında 11. galibiyetine ulaşmış oldu.

Bayern Münih 40.dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi üstün kapatan Bayern Münih, 80.dakikada Pavard'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. Sözleşmesini uzatan teknik direktör Hansi Flick, maç boyunca üç oyuncu değişikliği yaptı. Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti

Lider Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 58’e çıkarttı. 30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.





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