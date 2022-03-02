Geçtiğimiz sezonki EuroCup macerası sonrası bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'e dönen UNICS Kazan'da yaşanan son gelişmeler sonrası yabancı oyuncuların çoğu ülkeden ayrıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus takımları yaptırımlarla karşı karşıya kalırken UNICS Kazan'ın oyuncuları da ülkeden ayrıldı ve sadece 3 yabancı kadroda kaldı.

Artem Komorov'un haberine ABD'li oyuncular Tonye Jekiri ve OJ Mayo ile Hırvat oyuncu Mario Hezonja, şu an için Rusya'da kalan oyuncular oldular. Hırvat koç Velimir Perasovic de Rusya'da bulunuyor. Takımın geri kalan oyuncuları ise ülkeden ayrılmış durumdalar.