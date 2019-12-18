UNICS Kazan - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 71-68

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup C Grubu son hafta maçında Rusya’nın UNICS Kazan ekibine 71-68 yenildi.
Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu’nda oynanan mücadelede ilk çeyreği 24-17 önde tamamlayan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti.
Mücadelenin son çeyreğine 54-48 yeşil-siyahlıların üstünlüğüyle girilse de parkeden ev sahibi ekip 71-68 galip ayrıldı.
Temsilcimiz Darüşşafaka, 10 maçta 5 galibiyet ile grubunu 3. sırada tamamlayarak TOP 16'ya kalmayı başardı.
Darüşşafaka'da Jarrod Jones 15 sayıyla takımın en skoreri olurken Johnathan Hamilton 13, Gary Browne 10 sayı üretti.
UNICS Kazan'da Evgeny Kolesnikov 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Errick McCollum 13, Raymar Morgan 12 sayıyla oynattı.