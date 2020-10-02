UNICEF’in iyi niyet elçisi Cedi Osman

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF’in “Ulusal İyi Niyet Elçisi” oldu. Milli basketbolcu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle’in katıldığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında “Ulusal İyi Niyet Elçisi” olarak atandı. Sözlerine UNICEF ailesine teşekkür ederek başlayan Cedi Osman, “UNICEF ailesiyle yollarımız iki yıl önce kesişti ve bu süre içinde gerçekten çok güzel aktivitelere imza attık. Ben sporcuyum ama bir işin içinde çocuk varsa her zaman onun bir parçası olmak istiyorum” dedi.