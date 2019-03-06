7DAYS EuroCup'ın çeyrek final etabında Alman ekibi ALBA Berlin, İspanya temsilcilerinden Unicaja Malaga'yı konuk etti.

İlk yarının bitimine 26 saniye kala 58-37'lik ALBA Berlin üstünlüğü olsa da ikinci yarıda maça ortak olmayı başaran Unicaja Malaga, 2.2 saniye kala Mathias Lessort'un takip smacıyla skoru 90-91'e getirerek maçtan galibiyetle ayrıldı.

ALBA Berlin'de Peyton Siva 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Niels Giffey, Martin Hermannsson ve Rokas Giedraitis 13'er sayıyla oynadılar.

Unicaja Malaga'ya galibiyeti getiren Mathias Lessort 18 sayı, 7 ribaunt ile maçın en skoreri olurken Adam Waczynski de 17 sayıyla oynadı.

İki galibiyet almayı başaranın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü Unicaja Malaga'nın sahasında oynanacak.