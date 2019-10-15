Unicaja Malaga - Galatasaray canlı izle (GS - Malaga canlı yayın)

7DAYS EuroCup D Grubu’nun 3. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Galatasaray Doğa Sigorta, D Grubunda çıktığı ilk iki karşılaşmada iki galibiyet aldı ve grupta averaj ile ikinci sırada yer alıyor. 2'de 2 yapan bir diğer ekip Unicaja Malaga ise lider durumda.

Unicaja Malaga, İspanya Basketbol Ligi’nde ise oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve dördüncü sırada yer alıyor.

Maç başladı.

Unicaja Malaga - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Maria Martin Carpena Salonu’nda oynanan olan mücadele saat 21.45’te başladı ve S Sport + ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

7DAYS EuroCup’ta oynadığı son karşılaşmada EWE Baskets Oldenburg’u ağırlayan Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 92-79’luk galibiyet ile ayrıldı. Beş oyuncunun çift haneli sayı ürettiği karşılaşmada 18 sayı üreten Zach Auguste en skorer isim olurken, Aaron Harrison 17, Ben Moore ve Lazeric Jones ikilisi 13’er, Yiğit Arslan ise 11 sayılık katkı verdi.

Galatasaray Doğa Sigorta, oynadığı son karşılaşmada BSL mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sahadan 74-65’lik galibiyet ile ayrılan Galatasaray'da Zach Auguste 14, Can Korkmaz 13, Greg Whittington ile Göksenin Köksal 12’şer ve Yiğit Arslan 10 sayı üretti.

Rakip Unicaja Malaga, 7DAYS EuroCuo D Grubunda oynadığı iki karşılaşmada iki galibiyet aldı ve averaj ile birinci sırada bulunuyor. 7DAYS EuroCup’ta oynadığı son mücadelede Asseco Arka Gydnia’ya konuk oldu ve sahadan 59-66’lık galibiyet ile ayrıldı. Unicaja Malaga’da 21 sayı ile oynayan eski Galatasaraylı Deon Thompson takımının en skorer ismi oldu.