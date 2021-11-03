Uni Györ-Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 77-65

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında Elazığ İl Özel İdare, Uni Györ'e konuk oldu. Macaristan’daki Györ Üniversitesi Spor Salonunda oynanan maçın ilk çeyreği, 23-17 Uni Györ üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta hücumda etkili bir performans sergileyerek aradaki farkı kapatan Elazığ İl Özel İdare, devre arasına 43-40 önde girdi.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, mücadelede üstünlüğü bir kez daha ele aldı ve üçüncü çeyreği 60-51 önde tamamladı. Son periyotta aradaki skor farkını daha da açan Uni Györ, mücadeleden 77-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Uni Györ, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Elazığ İl Özel İdare ise üçüncü kez kaybetti.

AA