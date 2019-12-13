Ünal Uzun’a acı gününde destek oldular

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski yöneticilerinden Ünal Uzun, önceki gün ablası Ayten Uzun’u kaybetmişti. Merhume için dün cenaze töreni düzenlendi.

Bu acı gününde spor, iş ve sanat dünyasının önemli isimleri Ünal Uzun’u yalnız bırakmadı.

Törene genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın unutulmaz kalecisi Rüştü Reçber ve çok sayıda isim katıldı.

Ayten Uzun’un naaşı, Levent Camii’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.