Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk 17 haftada bir başka deyişle ilk yarıda oldukça etkili bir performans gösterdi. Bordo-mavili takım 17 haftada topladığı 32 puan ile son 9 sezonun en yüksek puan değerine ulaşırken attığı 35 golle yine son 9 sezonun en golcü sezonunu yaşadı.

2010-11 sezonundan sonra en çok puan aldığı ve en çok gol attığı sezonu

Trabzonspor ilk 17 haftalık dönemler baz alından 2011-12 sezonunda 24 gol, 2012-13 sezonunda 19 gol, 2013-14 sezonun 25 gol, 2014-15 sezonunda 32 gol, 2015-16 sezonunda 22 gol, 2016-17 sezonunda 14 gol, 2017-18 sezonunda 33 gol, 2018-19 sezonunda 32 gol ve 2019-20 sezonunda 35 gol attı. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde 2010-11 sezonunda ise ilk 17 haftada 42 puan toplamış ayrıca rakiplerine 40 gol atmıştı.

120 maç sonra 6 gollü galibiyet

Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor’u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32.haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında altı gole ulaşmayı başardı.

Büyük maçlarda kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet almadı. Deplasmanda Fenerbahçe ile sahasında da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı ise 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.



