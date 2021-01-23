Sarı-kırmızılılarda tedavisi sona eren Alpaslan görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman kariyerindeki 100'üncü Süper Lig maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların başında ilk kez sahada olacak deneyimli teknik adam, İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

Göztepe, Beşiktaş'a karşı son deplasman galibiyetini 2001-2002 sezonunda aldı. İnönü Stadı'nda 27 Nisan 2001 tarihinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Göztepe, son 4 dış saha maçından ise puan alamadı. Beşiktaş'a 2002-2003 sezonunda 7-3'lük skorla mağlup olan İzmir temsilcisi, rakibine İstanbul'da 2017-18'de 5-1, 2018-19'da 1-0 ve 2019-20'de ise 3-1 yenildi. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında ise Beşiktaş'ı 26 Ocak 2020 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Çin'e transfer olan Brezilyalı Guilherme ve Altay'ın yolunu tutan Mossoro ile yolların resmen ayırdığını açıkladı.

DHA