Geçtiğimiz sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ve yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle farklı bir kadro yapılanmasına gitmeye hazırlanan Trabzonspor’un yeni dönemde takımın başına getireceği isim merak konusuydu.

Birçok teknik adamın ismi anılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları sürpriz bir karar alarak Fırtına’nın efsanevi futbolcusu Ünal Karaman ile 1 yıllığına anlaşmıştı. Sezona Karaman yönetiminde ‘Öze dönüş’ politikası ile başlayan Bordo- Mavililer, ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlamış ve tecrübeli hocanın geleceği konuşulmaya başlanmıştı. İyileştirme yapılacak Bordo-Mavili yönetim de alınan sonuçların ardından sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı çalıştırıcı için harekete geçti. Kısa sürede takımda aile ortamını oluşturan ve Karadeniz ekibini uzun bir aranın ardından zirve yarışına dahil eden Karaman’a önümüzdeki haftalarda yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Şu anda senede 1.8 milyon TL kazanan Ünal Karaman’a yeni önerilecek anlaşmada maaşında iyileştirme yapılacağı da gelen haberler arasında.