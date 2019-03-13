Sezon boyunca sakatlıklardan en çok çeken takımların başında gelen Trabzonspor’da bu hafta da orta saha sıkıntısı gündemde. Karadeniz ekibinde bu bölgede forma giyen oyuncular Onazi, Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle Erzurum karşısında forma giyemeyecek. Yusuf Yazıcı ise cezası nedeniyle yok. Zorlu deplasman öncesi bu nedenle teknik direktör Ünal Karaman’ı kritik bir seçim bekliyor. Sıkıntıyı farklı mevkilerden çözmeyi planlayan deneyimli hoca, Amiri’yi ortaya çekerek yanında da Abdülkadir Parmak’ı oynatmayı planlıyor. Önlerinde ise Sosa’nın forma giymesinde bir problem gözükmüyor.

Olcay: Ben hazırım

Orta saha oyuncusu sıkıntısı yaşanırken affedilerek yeniden takıma katılan Olcay Şahan’ın da teknik direktör Ünal Karaman’a yardımcı hocalar aracılığıyla mesaj gönderdiği ve hocanın değerlendirmesi halinde göreve hazır olduğunu ilettiği de gelen haberler arasında. Deneyimli hoca, maç gününe kadar orta saha kararını verecek.