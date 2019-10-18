Karadeniz ekibi, milli aradan sonra Avrupa maratonundaki her takım gibi sıkışık bir takvime giriyor. Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman da bu süreci en iyi şekilde atlatmak için plan üzerine plan yapıyor. Zorlu periyodu bir anlamda 3’e bölen Karaman, ilk 3 maçı, Gaziantep, Krasnodar ve Başakşehir sınavlarını ilk etap olarak görüyor. Bu takvimde kayıpsız yola devam etmeleri halinde ligin ilk yarısı için önlerinin açılabileceğine inanan Fırtına’nın teknik patronu, daha sonraki 3 maçı ikinci periyot, Kasım’daki milli ara dönemi sonrasını ise üçüncü periyot olarak planlıyor.

Eli güçlenecek

Ligde en az kaybı ve Avrupa Ligi’nde de yola devam etmeyi takımına hedef olarak seçen Ünal Karaman’ın yakın gelecekteki en büyük avantajı ise sakatların yavaş yavaş takıma katılması olacak. Obi Mikel’in hafta içinde düzelmesine kesin gözüyle bakılıyor, Yusuf Sarı takımla çalışıyor, Ekuban gün sayıyor, Sturridge form tutuyor ve Abdülkadir hızla iyileşiyor. Tüm bu şartlar altında elindeki alternatifleri artacak olan Trabzonspor’un hocası, şu an için çok fazla dillendirmek istemese de Süper Lig’de ilk yarıyı lider olarak bitirmenin hayalini kuruyor.

MİNİ YORUM (SERHAT DEMİRTAŞ)

Daha zor olmaz

Lig yarışı başladığında Trabzonspor, Yusuf Yazıcı gibi belirleyici bir değerini kaybetmiş olmasına rağmen taraflı-tarafsız herkesin favorisi, futbol anlamında en beğendiğiydi. Kurulu bir düzene yerinde takviyeler yapılmış, taraftar desteği artmış, taşlar yerinde sağlamlaşmıştı. Ancak üst üste gelen sistemi sarsacak sakatlıklar Bordo-Mavililer’i saha içinde, teknik direktör Ünal Karaman’ı da saha kenarında zora soktu. Fakat ligin bundan sonrası benzer talihsizlikler yaşanmaz ise Trabzonspor her türlü seriyi yakalayabilecek ve ilk yarı bitiminde de zirvede ya da ortağı olabilecek potansiyele sahip. Bir kere ne hocanın ne de takımın işi bundan zor olamaz.