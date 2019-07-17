Kariyerinde her zaman yeteneği ile ön plana çıkan ancak disiplinsiz tavırları nedeniyle sıçrama yapamayan Donis Avdijaj, Bordo-Mavililer’e hem büyük umutlarla hem de büyük soru işaretleri ile gelmişti. Bu nedenle de Bordo-Mavili yönetim, 22 yaşındaki oyuncuyla 1+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hayatında futbolun ikinci plana düşmesinden oldukça rahatsız olan ve Trabzonspor’u yeni bir başlangıç olarak gören Boşnak oyuncu kısa sürede farkını belli etti, hünerlerini sergilemeye başladı.

11’e hazırlanıyor

Bir hafta gibi kısa bir sürede uyum sürecini atlatan yıldız oyuncu, Trabzon’a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı. Sadece futbola odaklanan Avdijaj idmanlardaki performansıyla da dikkatleri üzerine topladı. Bire birlerde çok etkili olan ve her iki kanadı inanılmaz kullanan genç oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne girdi. Avdijaj’ın çalışkanlığından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı da öğrencisiyle yakından ilgilenmeye başladı. Yıldız oyuncunun fark yaratacağını düşünen Karaman, Avdijaj’ı şimdiden 11 için hazırlıyor.

Andjusic etkili

Fırtına’nın, Bosna Ligi ekiplerinden Kakanj’dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Nemanja Andjusic de yeteneklerini şimdiden ispatladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Boşnak futbolcu, Ünal Karaman’ın gözüne girmek için antrenmanlarda büyük mücadele veriyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamayan genç oyuncunun asıl patlamayı ise yurt dışı kampında yapması bekleniyor.

Ahmet Canbaz ilk 11'i zorluyor

Alman ekibi Werder Bremen’in ikinci takımından transfer edilen Ahmet Canbaz, Trabzonspor’da bulunan gençler arasında en yetenekli isimlerden birisi. Bileklerini oldukça etkili kullanıyor ve oyun zekası ile ön plana çıkıyor. Yeni sezonda ilk 11 için mücadele verecek.

Atakan ve Salih göz kamaştırıyor

Altınordu’dan transfer edilen Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı da kampta gösterdikleri performansla önümüzdeki sezon takımda yer bulabileceklerini gösterdiler. Fiziği ve yerinde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Atakan stoper bölgesi için iyi bir alternatif olur. Salih ise şimdilik fizik olarak yetersiz gözükse de hızı ve son vuruşları ile beğeni kazandı.

Joker oyuncu: Doğan Erdoğan

Gençlerden bir diğer parlayan isim ise Doğan Erdoğan... Oyunu iki yönlü oynayabilen joker bir oyuncu. Kalabalık orta saha rotasyonunda kendisine yer bulabilecek potansiyelde.