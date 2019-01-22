Transfer yasağını kaldıramayan ve kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer’e, sakatlardan da kötü haber geldi. İlk olarak Onazi’nin sezonu kapatmasıyla sarsılan Fırtına, kaptan Sosa’nın sakatlığı sonrasında da büyük bir şok yaşadı. Sosa’nın problemi devam ederken, Başakşehir karşısında Pereira’nın sol ayak tarak kemiği kırıldı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu isimlerin yanı sıra Rodallega ile Anthony de önceki akşam oynanan mücadeleye iğne ile çıktı. Sakatlanmasına rağmen karşılaşmayı tamamlayan Ekuban ise son düdüğün ardından hastaneye kaldırıldı. İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Hosseini’nin de takımdan uzak olması sonrasında Bordo-Mavililer’in kadro derinliğini iyice azalttı. Zorlu maçlar öncesinde rotasyon yapma imkanı kalmayan Ünal Karaman, kadroyu oluşturmakta sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor.