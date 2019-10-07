UEFA Avrupa Ligi’nde Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 3 gün sonra Rizespor karşısındaydı.

Teknik direktör Ünal Karaman, perşembe günü kulübede oturan Kamel Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme’yi dün 11’e aldı. Bir anlamda ideal kadroya dönüş yapan Bordo-Mavili takımın teknik patronu, takımı 1-0 geriye düşmesine rağmen kenardan sürekli takımı ateşledi.

İkinci yarıda ise cesur hamlelere imza attı. Novak sakatlandıktan sonra Kamel Ahmet’i sol beke çekip Doğan’ı oyuna süren Karaman, devamında stoper Hosseini’yi çıkartıp forvet Sturridge’ı aldı.

Risk aldı, kazandı

O Sturridge, Sörloth’un golünde şık bir asist yaptı. Skor 1-1 olduktan sonra da galibiyet için takımı tamamen ileriye süren başarılı hoca, bu riskin karşılığını 3 puan ile aldı. Nwakaeme’nin attığı gol, zorlu deplasmanda Trabzonspor’a altın değerinde galibiyeti getirdi.