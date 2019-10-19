Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Gaziantep karşısında zaferi getirecek 11’i belirledi.

Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, defans dörtlüsünü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve Novak’la oluşturacak. Orta sahada Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan ve Sosa’yı görevlendirecek olan başarılı hoca, kanatlarda ise Kamil Ahmet ile Nwakaeme’yi oynatacak. Karaman, Norveçli golcü Alexander Sörloth ile de rakip kalede gol arayacak.

Deneyimli teknik adam, İngiliz yıldız Daniel Sturridge’i ise ikinci yarıya saklıyor. Milli arada zaman zaman bireysel olarak çalışan Sturridge’in maçın gidişatına göre ilerleyen bölümlerde oyuna dahil olması bekleniyor. Ancak Karaman’ın maç saatinde sürpriz bir karara imza atarak Sturridge’i de 11’e alabilme ihtimali olduğu öğrenildi.

Hafta boyunca Sturridge ile yakından ilgilenen Ünal Karaman, İngiliz yıldızı hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun, oynama isteği nedeniyle maç saatinde ani bir değişiklik olabilir.



