Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Beşiktaş maçının taktiğini belirledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmalarında olduğu gibi oyuncularından maça hızlı başlamalarını isteyen Karaman, Beşiktaş’ın stoperlerine önde basıp, hataya zorlamayı planlıyor. Rakip yarı sahada sık sık pres yaptıracak olan Ünal hoca, skoru erken bulmayı hedefliyor.

Maç toplantısında konuşan Karaman’ın oyuncularına, “Kimseden çekinmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. 90 dakika tam konsantrasyon ve oyun disiplini istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz. Size güveniyorum” dediği öğrenildi.