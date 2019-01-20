Ünal Karaman’ın alternetif arayışları sürüyor

FIFA tarafından verilen transfer yasağı nedeniyle devre arasında kadrosuna takviye yapamayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, orta sahada Onazi’nin sakatlığı, Sosa’nın ise henüz iyileşmemesi sebebiyle alternatif arayışına girdi.

Tecrübeli çalıştırıcının, son idmanlarda iki futbolcunun yerine sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile Yusuf Yazıcı’yı denediği öğrenildi. Büyük bir aksilik olmazsa bu mevkide Kamil Ahmet ve Yusuf, ilk 11’de başlayacak.