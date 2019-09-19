Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile kozlarını paylaştı. Tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Getafe, Bordo Mavili ekibi kendi sahasında 1-0'lık skola yendi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.





İşte Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Bir takımı oluşturan değişik karakterde oyuncular vardır, herkes kendi işini yapar, ortaya da bir takım çıkar. Siz 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki bazı şeyler değişecek."

"Belli bir oyun karakterine sahip oyuncuyu, 3-5 hafta çalışmayla başka bir karaktere büründüremezsiniz. Maalesef hücum hattımızdaki eksiklerimiz hücum çeşitliliğini azaltıyor."

"Bundan sonrası için fazla bir seçeneğimiz yok açıkçası. Bir oyuncunun hızı yoksa, ona 1 aylık antrenmanla hız veremezsiniz. Belki sıkıcı bir oyun oynayacağız ama sonuç almaya gayret göstereceğiz."





"Hız, bir futbolcunun silahıdır. Abdülkadir ve Ekuban gibi bir anda hızlanacak bir oyuncumuz yok. Arzu ettiğimiz driblingler olmayınca daha çok gidip gelen bir oyun oluyor. Bu şekilde devreye kadar gitmeye çalışacağız."