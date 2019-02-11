Ünal Karaman'dan sürpriz tercih

Fırtına’nın teknik direktörü Ünal Karaman eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde sürpriz bir 11 sahaya sürdü.

11 Şubat 2019, Pazartesi 06:14
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Ünal Karaman'dan sürpriz tercih

Fırtına’nın teknik direktörü Ünal Karaman eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde sürpriz bir 11 sahaya sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Filip Novak’ın yokluğunda sol bekte Vahid Amiri’ye, orta sahada ise Zargo Toure’ye forma verdi. Asıl mevkiisi sol açık olan Amiri, sahada kaldığı süre boyunca Feghouli karşısında oldukça zor anlar yaşadı. Orta sahaya uyum sağlayamayan Toure ise ikinci yarının başında yerini Abdulkadir Parmak’a bıraktı.

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