Ankaragücü galibiyetiyle 3 puan hasretine son veren Trabzonspor, zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi bugün kupa maçına çıktı. Akyazı’da çeyrek final ilk ayağında Ümraniyespor ile karşılaşan Fırtına, taraftarının önünde sahadan golsüz eştilikle ayrıldı. İstanbul ekibi rövanş maçı öncesi küçük de olsa avantajı kazanan taraf oldu.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Zor bir maç olacağını maçtan önce de söylemiştim. Alt ligi küçümseyenler olabilir ama alt ligde ne kadar kaliteli oyuncular olduğunu bugün bir kez daha gördük. Sakatlık vermeden bu maçı tamamlamak bizim en büyük artımız."

'Arda adına çok mutlu oldum'

"Ciddi bir sakatlık dönemini bu maçla birlikte tamamlamış olmak bizim için en önemli artı olarak görünüyor. İstanbul'daki maçta turu geçmek istiyoruz. Hem takımım adına hem de Arda adına çok mutlu oldum. Zor bir şey büyük bir takımın kaleciliğini üstlenmek. Yeni yeni toplanıyoruz. İran Milli Takımı'ndan gelen oyuncularımız var. Onların nasıl durumda olduğunu bilmiyoruz."

"Vahid bu anlamda beklediğimizden önce yoruldu. Sosa dönecek. Bazen kendimizi olduğumuzdan çok daha iyi görebiliyoruz. Bu maç da iyi bir ders oldu bu anlamda."

"Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bazen oyunculara kızamıyorum, anlayabiliyorum. Hep aynı oyuncular üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz. Stresi büyük müsabakalarda belli bir kontrolün içinde olmamız gerekiyor."

Sosa açıklaması

"Sosa çalıştıkça kendisini biraz daha iyi hissediyor. Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağını onunla konuşup karar vereceğiz. Novak'ın parmağında kırık var ama ben sahada olacağım diyor. Gencecik çocuklarla belli bir tecrübeyi harmanladığımız bir takımımız var."

"Galatasaray maçına en iyi şekilde, en iyi kadroyla çıkacağız ve inşallah arzu ettiğimiz 3 puanla şehrimize döneceğiz."