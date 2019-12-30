Ünal Karaman'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi... Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür eden Ünal Karaman, Kayserispor maçının ardından kararın kendisine tebliğ edildiğini açıkladı.

Karaman, '1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde “Dozer Cemil” gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor’daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır. Şartlar ne olursa olsun bize yakışanı yapmak boynumuzun borcudur.'' dedi.

Bu haberi de okudular Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Ünal Karaman açıklaması!

Ünal Karaman sözlerini Türk dünyasının ünlü şairlerinden Bahtiyar Vahapzade'nin sözleriyle noktaladı:

"Bahtiyar Vahapzade’nin dediği gibi, ‘Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, Onun yaşamağı yanmağındadır…"